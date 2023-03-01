二中全會傳遞了哪些重要信息？

昨日，歷時3天的中共二十屆二中全會在北京閉幕。全會聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委託作的工作報告。

中央全會通常每年召開一次，其中「二中全會」歷來備受關注。因為，「一中全會」是在黨代會選舉出新一屆中央委員會後立即舉行，主要內容是選舉中央政治局和中央政治局常委會，確定人事安排事項。新一屆中央領導集體的施政方向和重點，通常在「二中全會」上才會出爐。

中共二十屆二中全會審議通過了《黨和國家機構改革方案》。中共中央總書記習近平就這個方案向全會作了說明。全會同意把《黨和國家機構改革方案》的部分內容，按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

全會公報指出：「各地區各部門要站在黨和國家事業發展全局高度，充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性」。這句話蘊含非常豐富的信息，將對中國治理產生廣泛而深遠影響。

「一國兩制」下的香港早已納入國家治理體系；時下，隨着香港與內地全面通關，香港融入國家發展大局的腳步日益加快。透過「二中全會」傳遞的訊號，觀察分析「中國治理」的重點、特點、亮點，有助於香港走好走穩由治及興的腳步。

準備經受「驚濤駭浪」考驗

全會公報指出：「當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界進入新的動盪變革期，我國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」這段話闡明瞭中央對世界形勢的基本判斷是：中國發展面臨的外部環境很不樂觀。

怎樣理解「風高浪急」「驚濤駭浪」？不妨從兩個視角來看：

第一，中共二十大報告指出：「以中國式現代化推進中華民族偉大復興」。這表明，中國實現民族復興的決心是堅定不移的，中國選擇的路徑是「中國式現代化」，力求創造人類文明新形態，而不是西方定義的「現代化」。也就是說，中國堅持走自己的路，而不是跟着西方跑，絕不會作西方的附庸，這會令西方感到不安和焦慮。

第二，以美國為首的西方國家並不希望中國實現現代化。十多年前，美國前總統奧巴馬在接受澳洲媒體採訪的時候曾說：「如果中國人都過上美國的好生活，那將是人類的悲劇和災難。」這句話主要有兩層含義；一是作為黃種人的中國人沒有資格過上富裕生活，只有白人才有資格；二是中國十幾億人如果過上富裕生活，將會消耗大量資源，世界無法承受。奧巴馬的這一說法代表了美西方精英階層的觀點。正是基於這樣的認識，以美國為首的西方發達國家對中國的打壓的強度愈來愈大，且愈來愈蠻不講理。

中國的崛起勢不可擋，美西方的打壓不會停手、只會變本加厲，未來的風險顯而易見。

3重壓力大 防超預期因素发生

全會公報指出：「我國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。」這段話表明中央對國內形勢的基本判斷：必須防止「超預期因素發生」。

從「需求收縮」看。去年下半年以來，中央從「需求端」發力，出台了多項政策刺激消費，力求提振市場信心，但效果並不完全理想。經歷了三年疫情後，一批中小企業支撑不住，已經倒下；民眾囊中羞澀，消費能力降低，即便是信貸政策寬松到前所未有的程度，許多企業仍不願負債投資，許多人仍不願意負債消費。

從「供給衝擊」看。俄烏戰爭已打了一年，仍沒有結束的迹象。這場戰爭導致國際能源危機、糧食危機，並波及到相關領域，大宗商品的價格上漲，國際產業供應鏈受阻，對世界經濟造成的負面影響尚未全部顯現出來。中國作為世界第一貨物貿易大國、第一製造業大國，「供給端」受到的衝擊不言而喻。

從「預期轉弱」看。今年以來，中國各地都在「大乾快上」，各地誓言把三年疫情造成的損失奪回來，力爭經濟增長重回「合理區間」。但民間對未來的預期仍不樂觀，「預期轉弱」的狀況並未根本轉變。

外部風險和內部矛盾疊加，「超預期因素發生」的情況就極有可能出現。細讀全會公告，可以體會到中央強烈的憂患意識。

機構改革 鍛造凝聚力戰鬥力

從全會公報看，本次全會關注的重點是機構改革。全會公報指出：「各地區各部門要站在黨和國家事業發展全局高度，充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性」。在闡述機構改革的意義時有一句非常重要的話：「加強黨中央集中統一領導為統領」。這句話清晰地表明，這次機構改革目的是提升凝聚力和戰鬥力，為形成14億中國民眾「心往一處想，勁往一處使」的局面打好基礎。

改革開放以來，中國進行了多輪機構改革，大體上有以下幾個方向：一是「破舊立新」，根據發展形勢的需要，撤銷功能減弱的機構，增設新的機構；二是「政企分開」，比如撤銷原鐵道部，成立中國鐵路總公司；三是「整合職能」，將分散在多個部門的相同、相似職能整合到一個部門，以提高工作效能；四是「去計劃經濟模式」，將具有明顯計劃經濟色彩的部門撤銷或降級。

以上改革在各個時期發揮了積極作用，推動了發展。從現在情形來看，黨和國家機構仍存在改革的必要。主要體現在黨的部門和政府部門銜接不緊湊，造成運轉緩慢、效能不高的情況。面對日益險惡的外部環境和國內突出矛盾，為應對未來可能出現的「驚濤駭浪」，黨和政府機構必須快速反應、高效運作，因此，機構改革要有助於對內形成凝聚力、對外形成戰鬥力。從這個角度看，這正是「加強黨中央集中統一領導為統領」這句話的深意所在。

讀懂「二中」 更好謀劃香港未來

全會公報指出：「以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向」「推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學、在職能配置上更加優化、在體制機制上更加完善、在運行管理上更加高效。」目前，機構改革方案還要通過即將召開的全國人代會審議，版本尚不清楚，但改革的重點是可預見的。

第一，黨政職能銜接將更加緊密。此次改革將會進一步落實「黨的全面領導」，黨的部門與政府部門職能重疊的，將會整合為一個部門，確保隊形整齊，運作高效。

第二，宏觀職能和微觀職能分野更加清晰。現有的一些部門，既承擔宏觀調控的職能，又承擔產業發展的職能。此次機構改革將會把宏觀職能和微觀職能分開，經濟部門更注重發揮宏觀職能。

第三，重點領域改革力度更大。隨着外部內部風險的增加，「防風險」是一項重要任務，涉及風險隱患較多的部門，將會大刀闊斧地改革。比如為防止發生系統性金融風險，涉及金融監管的部門，改革的力度定會很大。

第四，部門設置將更加科學。盡管進行了多輪改革，「多頭管理」的現象仍然存在。這次機構改革定會對各個部門的職能進行系統梳理，該整合的整合，該取消的取消，該增加的增加，形成有利於落實新發展理念、構建新發展格局的機構框架。

「二中全會」釋放的訊號，對於香港應對國際形勢變化、融入國家發展大局都具有指導意義；香港各界應在讀懂「二中全會」的基礎上，更好謀劃香港的未來。

▲ 中共二十屆二中全會公報指出，各地區各部門要站在黨和國家事業發展全局高度，充分認識黨和國家機構改革的重要性和緊迫性。（新華社圖片）