優化稅務營商環境 平衡社會訴求

財政司司長陳茂波在剛發表的財政預算案中，就2022/2023年度的預計赤字向上修訂為1,398億港元，較去年原先預計的563億港元赤字，超出1.5倍之多。

自新冠疫情以來，香港由2019/2020財政年度開始，已經有3個財政年度出現財政赤字，陳茂波預計，來年仍會繼續錄得赤字。有市民擔心，香港會否出現結構性財政赤字，亦有人關心特區政府的理財方法，是否符合《基本法》內「量入為出」的原則；然而，根據陳茂波的中期估算，整體開支將會逐漸下降，約佔本地生產總值22%，而政府收入則會逐步上升至本地生產總值的23%。換言之，只要本港經濟盡快回復正常增長，預計未來將可復見盈餘。

消費券退稅「減甜」 免增財政負擔

特區政府的財政儲備由2019/2020財政年度的11,331億港元，減少接近30%至2022/2023年度最新估算的8,173億港元，難免令近日社會上有不少人士估計，部分財政措施將會收緊。推出新一輪5,000港元消費券計劃，一方面回應了部分市民及團體的期望，另一方面亦有助鞏固復甦中的經濟。

除了消費券金額減半外，其他紓困措施，如利得稅、薪俸稅及差餉寬減上限等，均較往年減少。隨着經濟逐漸好轉，我們同意當局逐漸減少「派糖」，鼓勵市民及企業透過更有效的市場機制，分配社會資源，避免增加政府的長期財政負擔。

除了短期紓困措施，我們亦樂見財政預算案提出了若干措施，優化本港的稅務及營商環境，配合去年施政報告中「搶企業、搶人才」的發展方向。

在現時的稅例下，香港納稅人開發知識產權所產生的收入，一般全數須在香港課稅。我們歡迎預算案建議引入「專利盒」稅務安排，對通過研發活動而產生的合資格專利利潤，提供稅務寬減，給予納稅人更多誘因積極研發具價值的知識產權，落實國家於2021年提出的《十四五規劃綱要》中，發展香港成為區域知識產權貿易中心的方向。

引專利稅務寬減 配合國家發展

另外，國際稅務環境競爭激烈，業界一直期望特區政府檢視有關法例，方便在外地註冊的公司，將註冊地遷至香港，吸引更多外地投資者，透過本身已經在外地開設的公司在本港進行業務，減低稅務成本。我們樂見當局接納以上業界建議，為香港締造更有利的營商條件。

建立先進及更全面的電訊基建，對經濟發展甚為重要，我們樂見政府採納業界的建議，在預算案中建議，電訊網絡營辦商就將來投得的無綫電頻譜而須繳付之頻譜使用費，將可獲稅務扣除。

除了以上業界近年積極向政府爭取的措施外，陳茂波亦響應行政長官李家超在去年施政報告中提倡「以結果為目標」的概念，適時優化稅務措施，確保能夠產生預期的理想效果。

降首置印花稅 確保市民「獲得感」

例如社會上有意見希望政府能幫助減輕一般家庭首次置業的負擔，陳茂波在財政預算案中提出，調低中小型單位的首次置業印花稅，並即日生效，同時建議檢視現行適用於基金及附帶權益的稅務優惠措施，以及完善飛機租賃稅務優惠制度。

以上建議可確保有關稅務措施落實執行之後，特區政府可以繼續監督其進度和成效，並適時改進，確保能夠讓市民和企業得到「獲得感」，切實感受到施政成果為他們帶來裨益。

此外，陳茂波亦宣布，香港將由2025年起，落實在經濟合作與發展組織（OECD）制定的國際稅務改革「BEPS 2.0」方案中，對大型跨國企業集團實施全球最低實際稅率，以及落實本地最低補足稅；陳茂波也提及，特區政府將於下月中提出優化建議，就關於處置股權權益的本地收益是否需要課稅，提供更明確的指引。

上述做法可以提高本港稅務的透明度，提升香港的稅務競爭力，有助吸引國際投資者在港營商，並預早為新法例做足準備。

（本文中的觀點僅代表作者的個人觀點，並不一定反映安永全球機構或其成員機構的觀點。）

▲ 隨着經濟逐漸好轉，政府今年雖然續派消費券，但金額減半，是鼓勵市民透過更有效的市場機制，分配社會資源，避免增加政府長期財政負擔。（資料圖片）