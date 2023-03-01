未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除 行政人員版 2023/03/01 分享： 分享： Meta與國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）合作，提供資助建立綫上平台「Take It Down」，讓用戶可以匿名舉報，協助其在網上刪除未成年時所拍攝的祼照和相關影片，阻止散播。 現時社交平台 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 HONOR X兩新機 港最平僅售999元 今日 HONOR X兩新機 港最平僅售999元 質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離 2023/02/28 質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 2023/02/27 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 2023/02/27 Spotify測試新功能 NFT解鎖播放列表 平治夥Google 提供全新數據導航 2023/02/24 平治夥Google 提供全新數據導航 社交平台 Facebook Instagram Meta