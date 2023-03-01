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未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除

行政人員版 2023/03/01

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Meta與國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心（NCMEC）合作，提供資助建立綫上平台「Take It Down」，讓用戶可以匿名舉報，協助其在網上刪除未成年時所拍攝的祼照和相關影片，阻止散播。

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欄名 : 科技新知

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