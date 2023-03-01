蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次

新一屆全國政協會議將於周六（3月4日）在北京開幕，全國政協常委、中華總商會會長蔡冠深認為，現時香港與深圳口岸一帶「一邊熱鬧，一邊漆黑」，情況不太理想。他表示，將就北部都會區與粵港澳大灣區融合，作出提案

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