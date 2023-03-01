蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次 政治版 2023/03/01 分享： 分享： 新一屆全國政協會議將於周六（3月4日）在北京開幕，全國政協常委、中華總商會會長蔡冠深認為，現時香港與深圳口岸一帶「一邊熱鬧，一邊漆黑」，情況不太理想。他表示，將就北部都會區與粵港澳大灣區融合，作出提案 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗 今日 二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗 習：機構改革突出重點領域 影響巨 今日 習：機構改革突出重點領域 影響巨 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 今日 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 你可能感興趣 二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗 今日 01:00 二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗 習：機構改革突出重點領域 影響巨 今日 01:00 習：機構改革突出重點領域 影響巨 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 今日 01:00 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 人大政協兩會 人大政協 經濟 香港 中美關係 大灣區 深圳 廣州 北部都會區 高鐵