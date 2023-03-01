二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗 經濟「三重壓力」仍大 促擴內需防風險 中國版 2023/03/01 分享： 分享： 中共第二十屆中央委員會第二次全體會議（簡稱：二中全會）昨日（2月28日）閉幕，會議通過《黨和國家機構改革方案》，後續與機構領導人名單建議一併提交人大審議。 會議提出，世界進入新的動盪變革期，不確定因素增 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 習：機構改革突出重點領域 影響巨 今日 習：機構改革突出重點領域 影響巨 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 今日 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次 今日 蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次 你可能感興趣 習：機構改革突出重點領域 影響巨 今日 01:00 習：機構改革突出重點領域 影響巨 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 今日 01:00 政協促生育 倡擴免費教育監管工時 蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次 今日 01:00 蔡冠深：加強融合 促增穗港高鐵班次 中共中央政治局 中國 經濟 政治 習近平