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二中全會閉幕 指須準備驚濤駭浪考驗

經濟「三重壓力」仍大 促擴內需防風險

中國版 2023/03/01

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中共第二十屆中央委員會第二次全體會議（簡稱：二中全會）昨日（2月28日）閉幕，會議通過《黨和國家機構改革方案》，後續與機構領導人名單建議一併提交人大審議。

會議提出，世界進入新的動盪變革期，不確定因素增

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