隨着社會全面復常，一手新盤明顯轉旺，未來數天有約800伙新盤推售。其中，屯門NOVO LAND第2B期公布，本周六（4日）首推352伙應市，折實價425.1萬元起，若連同其他新盤在內，當日有370伙可

...