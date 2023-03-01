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新盤趁旺出擊 周內800伙搶客

NOVO LAND周六推352伙 KOKO ROSSO今售超額39倍

地產版 2023/03/01

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隨着社會全面復常，一手新盤明顯轉旺，未來數天有約800伙新盤推售。其中，屯門NOVO LAND第2B期公布，本周六（4日）首推352伙應市，折實價425.1萬元起，若連同其他新盤在內，當日有370伙可

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