新盤趁旺出擊 周內800伙搶客 NOVO LAND周六推352伙 KOKO ROSSO今售超額39倍 地產版 2023/03/01 分享： 分享： 隨着社會全面復常，一手新盤明顯轉旺，未來數天有約800伙新盤推售。其中，屯門NOVO LAND第2B期公布，本周六（4日）首推352伙應市，折實價425.1萬元起，若連同其他新盤在內，當日有370伙可 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 元朗雨後上樓書 主打1房最細252呎 今日 元朗雨後上樓書 主打1房最細252呎 跑馬地THE ASTER累售21伙 套4.1億 今日 跑馬地THE ASTER累售21伙 套4.1億 你可能感興趣 元朗雨後上樓書 主打1房最細252呎 今日 01:00 元朗雨後上樓書 主打1房最細252呎 跑馬地THE ASTER累售21伙 套4.1億 今日 01:00 跑馬地THE ASTER累售21伙 套4.1億 銷售 NOVO LAND KOKO ROSSO 一手市場 恒基地產（00012） 新鴻基地產（00016） 麗新發展（00488） 二手市場