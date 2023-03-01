專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰

實施近3年的口罩令今天起取消，政府表示香港已建立廣泛和全面的防疫屏障，整體風險可控。港大生物醫學學院教授金冬雁認為，一次過放寬室內及室外口罩令合適，形容政府取消口罩令已「拖得太久」。

內地流感升 惟未高

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