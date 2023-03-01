專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 港聞版 2023/03/01 分享： 分享： 實施近3年的口罩令今天起取消，政府表示香港已建立廣泛和全面的防疫屏障，整體風險可控。港大生物醫學學院教授金冬雁認為，一次過放寬室內及室外口罩令合適，形容政府取消口罩令已「拖得太久」。 內地流感升 惟未高 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 你可能感興趣 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 01:00 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 01:00 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 01:00 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 疫情 流感 口罩 香港 疫苗 澳洲 新西蘭 診所 許樹昌 盧寵茂