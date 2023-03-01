小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 港聞版 2023/03/01 分享： 分享： 學界普遍歡迎撤銷口罩令，認為有利教學，有小學生昨日在課室聽到可以除口罩消息，亦不禁歡呼起來，校長表示今早將舉辦特別活動「開心健康笑一笑」，讓學生除口罩回校與校長及老師合照，亦會為每班拍一張「除口罩」照 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 你可能感興趣 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 01:00 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 01:00 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 01:00 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 口罩 小學 教育局 老師 幼稚園 英文科 中華基督教青年會小學