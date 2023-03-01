小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照

學界普遍歡迎撤銷口罩令，認為有利教學，有小學生昨日在課室聽到可以除口罩消息，亦不禁歡呼起來，校長表示今早將舉辦特別活動「開心健康笑一笑」，讓學生除口罩回校與校長及老師合照，亦會為每班拍一張「除口罩」照

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