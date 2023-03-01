公交主題公園 多不強制員工戴口罩

本港今起撤銷口罩令，至於人流密集的交通工具及主題公園，大多數亦容許員工按自己需要決定是否佩戴口罩，另建議不適者可佩戴口罩，並留家休息或求醫等。至於乘客及主題公園的遊客，相關機構亦不會強制他們戴口罩。

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