公交主題公園 多不強制員工戴口罩 港聞版 2023/03/01 分享： 分享： 本港今起撤銷口罩令，至於人流密集的交通工具及主題公園，大多數亦容許員工按自己需要決定是否佩戴口罩，另建議不適者可佩戴口罩，並留家休息或求醫等。至於乘客及主題公園的遊客，相關機構亦不會強制他們戴口罩。 口 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 你可能感興趣 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 今日 01:00 港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 01:00 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 01:00 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 口罩 疫情 香港 疫苗 餐飲 交通 航空 港鐵 美容 海洋公園