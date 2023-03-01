港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期 林建岳：可擦亮港招牌 彭耀佳：旅業注強心針 政治版 2023/03/01 分享： 分享： 特首李家超昨日宣布，本港今日（3月1日）起全面撤銷長達959日的「口罩令」，形容香港將進入拼經濟、拼發展時期，香港的經濟及社會活動會更提速「活起來、動起來、熱起來」。 貿發局主席林建岳表示，撤銷口罩令配 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 你可能感興趣 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 今日 01:00 專家：倘呼吸道疾病升 亦不會太大高峰 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 今日 01:00 小學辦「開心健康笑一笑」 師生齊合照 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 今日 01:00 公交主題公園 多不強制員工戴口罩 口罩 疫情 李家超 經濟 香港 立法會 衞生署 民建聯 院舍 流感