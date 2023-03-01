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港撤口罩令 李家超：進拼經濟拼發展期

林建岳：可擦亮港招牌 彭耀佳：旅業注強心針

政治版 2023/03/01

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特首李家超昨日宣布，本港今日（3月1日）起全面撤銷長達959日的「口罩令」，形容香港將進入拼經濟、拼發展時期，香港的經濟及社會活動會更提速「活起來、動起來、熱起來」。

貿發局主席林建岳表示，撤銷口罩令配

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