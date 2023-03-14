工總主辦   滙豐冠名贊助首屆「香港創新企業家獎」 表揚卓越創業家   推動香港成國際創科中心

▲ （前排左7）創新科技及工業局局長孫東教授、（前排左5）工總主席查毅超博士、（前排左8）滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯，與首屆「香港創新企業家獎」得獎者合照。

近年香港大力推動科研及先進製造業，本地創科生態圈日漸成熟，吸引大批創科企業家，勇於尋求突破，以新技術及智能生產為發展基礎，帶動香港創科及新型工業化發展。日前，香港工業總會（工總）舉辦首屆「香港創新企業家獎」，肯定本地創業家的卓越成就外，亦藉此匯聚人才，促成大灣區及國際創科合作，奠定香港作為國際創科中心的地位。

首屆「香港創新企業家獎」由滙豐冠名贊助，邀請來自政、商、工業及創科界領袖，組成評審委員會，旨在表揚及支持業務上取得創新突破、具前瞻性願景，以及為社會發展帶來正面影響的創科企業家。是次獎項設有8大類別，包括「香港創新企業家年度大獎」、「飛躍成就獎」、「科研應用獎」、「大灣區+獎」、「傑出ESG獎」、「最受歡迎獎」、「企業創新獎」及「生態圈促進獎」。

政府推動科研落地 連繫大灣區及國際創科發展

在十四五規劃綱要下，確立了香港在國家整體發展中的角色，銳意發展成為國際創科中心。香港政府近年大力支持本地創科、新型工業及初創發展，去年《施政報告》亦提出設立100億元「產學研+1」計劃，資助有潛質的初創企業及大學研發團隊，加快推動研發成果落地及商品化。工總主席查毅超博士表示：「是次獎項表揚成就卓越的創科企業家外，亦希望促進業界領袖之間互相交流合作，把握大灣區科技合作的創新機遇，帶動香港創科及工業等產業的蓬勃發展。」

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「企業要提升抗逆力及實現長遠增長，必需在過程中持續創新。滙豐作為香港商界的緊密夥伴，很高興能支持香港創新企業家獎，藉此激發更多創新思維，締造新的市場機遇，並建設更美好、更可持續發展的未來。」

▲ 工總主席查毅超博士表示，工總舉辦首屆「香港創新企業家獎」，旨在表揚具超卓成就的創新企業家，並促進本地初創發展。

▲ 滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐致力與商界並肩，攜手打造充滿活力及創新的初創生態圈。

工業視覺技術 智能檢測 思謀集團迅速晉身「獨角獸」

踏入工業4.0時代，先進製造業大力發展，亦帶動智能檢測技術的需求。思謀集團有限公司（SmartMore）創辦人暨董事長賈佳亞教授獲頒「香港創新企業家年度大獎」，他是香港中文大學終身教授，並於2019年創立思謀科技，專注人工智能質檢設備及技術，推動高端先進製造，帶領企業在18個月內躋身「獨角獸」企業行列，分別在杭州、重慶、新加坡等地設立研發和商務中心。現時思謀科技為超過100間龍頭企業提供了智慧製造與數智化創新產品及解決方案，位於深圳寶安的思謀智慧製造實驗室亦投入使用，研發超過60款智慧製造標準一體化設備。

隨着高端電子零件愈來愈精細，傳統人手進行產品質量檢測有一定難度。賈教授看準工業4.0發展趨勢，創業初期已聚焦工業視覺領域的新發展，其開發的智慧工業平台SMore ViMo，通過視覺技術進行快速、精準的智能檢測工作，包括對生產線的物料追蹤、缺陷定位、工件計數、外觀瑕疵檢測等。其中思謀科技最新研發的「Mini Led智慧AOI一體機」，針對目前最前進的Mini Led半導體顯示元件，檢測精度達到2.7微米，大幅提升了智能製造的檢測良率。

為配合《十四五規劃綱要》，香港政府積極推動創新科技推動產業升級及經濟轉型。賈教授表示：「思謀科技立足香港，從事智能製造的視野並非局限於本地工業，而是放眼大灣區、中國、亞太，以至全球。近年港府倡導再工業化，鼓勵高增值、智慧化生產線回流香港，而思謀科技將致力服務於這個發展趨勢，以創新科技推動產業升級，加速香港經濟轉型。」

▲ 思謀集團有限公司（SmartMore）創辦人暨董事長賈佳亞教授獲頒「香港創新企業家年度大獎」。

▲ 思謀科技研發智能工業平台，利用先進的機器視覺，自動檢測精密零件的製造良率，大力推進先進製造業發展。

微生物菌群研究診斷瘜肉 治療「長新冠」

生物醫藥是香港重點發展的科技領域，獲頒「飛躍成就獎」、「最受歡迎獎」的精進微生物科技有限公司（G-Niib GenieBiome Limited）共同創始人黃秀娟教授，是香港微生物菌群創新中心（Microbiota I-Center, MagIC）總監、香港中文大學醫學院教授。黃教授致力進行多項微生物菌群研究，未來將可應用於預防和治療，包括自閉症、肥胖症、糖尿病和抑鬱等多種疾病。

每個人的腸道都儲存了40億細菌，包括病毒、真菌。黃教授專注腸道微生態研究，開發檢測及治療兩大發展方向。黃教授表示：「我們研究了一種新的糞便細菌基因標記，可以診斷個人是否患有瘜肉，從而預防早期大腸癌。長遠而言，這技術亦可用於檢測兒童自閉症風險。我們在自閉症兒童的腸道，發現多5種惡菌，會釋放毒素影響大腦。這技術靈敏度高達80%，只需少量糞便樣本，便可檢測兒童患自閉症風險。」

另一方面，黃教授領導的研究團隊亦開發了腸道微生態配方「SIM01」，用於治療「長新冠」病人。黃教授說：「我本身是腸胃專科醫生，在疫情期間收集病人樣本，並且透過大數據分析，發現新冠肺炎患者腸道缺乏益菌，故利用這些大數據研發出這個免疫力配方，並且完成500人的臨床研究。研究結果顯示新配方有效減低『長新冠』症狀。我們對SIM01成效感到興奮，並推廣到馬來西亞、新加坡等地區。」

今次黃教授獲頒「飛躍成就獎」，在她的帶領下，G-Niib GenieBiome在不到3年間，便擴展至一家超過百名員工、全球前25家微生物菌群生物技術公司之一。黃教授認為，香港正處於發展生物醫藥業的黃金期，「首先，香港有多間頂尖大學，孕育大批科研及醫學人才；其次是擁有全面醫療管理服務，可以通過大數據分析，了解病人迫切需要的醫療技術。另外，香港政府近年在生物醫藥方面投放了大量資源，例如我們透過創新香港研發平台（InnoHK），成立了香港微生物菌群創新中心Microbiota I-Center (MagIC)。另外，香港貼近擁有8,600萬人口的大灣區，我相信科研會有更廣闊的應用市場。」

▲ 精進微生物科技有限公司（G-Niib GenieBiome）共同創始人黃秀娟教授，獲頒「飛躍成就獎」及「最受歡迎獎」。

▲ 黃教授致力研究腸道微生態，期望將研發轉化為及早診斷、治療及預防不同疾病的技術及產品。

兩親性納米球技術 大學研究 轉化抗菌塗層應用市場

創新技術由研發階段，到成為市場應用的技術，需要科學家及商業團隊通力合作，才能加快科研轉化落地的步伐。今屆「科研應用獎」得主，佳昇科技有限公司（佳昇科技）首席執行官兼聯合創始人林峯博士看準新冠疫情爆發，市民對衞生、防疫的要求提高，聯同理大應用生物及化學科技學系李蓓教授，利用李教授過去30年的研究成果，開發專利的「兩親性核⸺殼納米球」，製造天然生物抗菌抗病毒塗層。

林博士指：「傳統生物物料多數是水溶性，製成的塗層容易被抹走；新的『兩新性合』技術，將親水及油性生物物料整合，變成一粒納米球。利用這些納米球製成的天然抗病毒塗層，黏附效果更佳，亦更具長效性。」天然抗病毒塗層可廣泛應用於不同的場景，為處所消毒或為紡織品如口罩塗上抗毒塗層，甚至取代致癌物質「果蠟」，延長蔬果的保鮮期。

林博士一直強調將大學科研成果轉化為實際應用，他表示：「香港許多大學有優秀的科研成果，卻未知道如何好好應用。因此，將科研轉化到應用上，要找到合適的應用市場，如同我們處於後疫情時代，找到許多應用抗病毒塗層的應用市場。其次，是要了解市場需求，市場上有許多競爭產品、對手，怎樣才能開發更多功能又高質量的產品？我們需要不斷測試，才能發現自己的競爭優勢。進而當你的生意愈來愈具規模，應付上千萬、甚至1億張訂單時，建立穩定的生產線、做好成本控制，都是企業家走向成功的要訣。」

▲ 佳昇科技有限公司首席執行官兼聯合創始人林峯博士獲頒「科研應用獎」，他聯同香港理工大學應用生物及化學科技學系李蓓教授，開發專利的「兩親性核⸺殼納米球」，製造天然生物抗菌抗病毒塗層。

▲ 天然生物抗菌抗病毒塗層可廣泛應用於不同場景，包括為處所消毒、為紡織品如口罩塗上抗毒塗層，或取代「果蠟」，以延長蔬果的保鮮期。

(特約)