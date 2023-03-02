新一份財政預算案帶來不少好消息，其中有兩項醫生較感興趣，其一是政府將會大力投放資源發展醫療生物科技，另一便是加煙草稅。對於後者，市民有不同反應，不吸煙者當然支持，而吸煙者的不滿，也是預期之內，有些說會轉買私煙（即是犯法），也有說會即時大量入貨，只有少數吸煙者因加稅而減少吸食，到底加煙草稅是否有效？

按世衛報告（WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2021）指出，最有效的控煙方法，正是加煙草稅，而加稅主旨並非單單針對吸煙者，而是希望藉着高昂煙草價錢，可減少年輕人染上煙癮；要知道，超過九成吸煙者，早在青少年期間已接觸煙草因而成癮，從此便離不開、斷不了，數十年後，身體便要付上代價，癌症、心血管病、肺氣腫等，都因吸煙年日而劇增，病發後便已太晚。

要知道，吸煙並非個人的事情，整個社會陪着吸煙者付上代價。吸煙所引發的健康問題，帶來極沉重代價。同一份WHO報告估計全球代價每年高達1.4兆美元，而這巨額金錢是吸煙者和非吸煙者一同承擔的。

吸煙者繼續吸煙是個人選擇，大量入貨或犯法買私煙也是個人選擇，但他們應有基本道德，盼望年輕人、少年人不會走上同一損壞身體的道路。吸煙者明白戒煙之苦，便應盼望年輕人不要開始上癮，故此，吸煙者面對加煙草稅不應單看個人利益，合乎社會大眾利益便算有理。