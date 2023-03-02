日前，中大新聞與傳播學院辦了場「行業趨勢講座」，其中一位星級嘉賓是新世界集團企業傳訊總監溫師雁（Fiona）。Fiona曾任多間大報政治及港聞記者，亦曾在政府當AO，現職傳訊總監所負責事項，已跨越一般傳訊職務，從集團品牌形象制定與推廣、公共事務工作、危機處理、傳媒關係及持份者關係、大型項目籌劃和推展，到保育皇都戲院及疫情時期社區扶助等，都是領軍要員。認識Fiona久矣，她為人爽快利落、轉數和行動俱快，公關功力真材實料，是罕有和難得的公關猛將。

Fiona是中大新傳學院校友，向師弟師妹傳授心得，義不容辭。從其公關實戰中，分享了幾點極具啟發性的經驗：

一、處理公關危機，首要拿回主導和話語權，不能被動任由外間牽着走。出招時，萬萬不能只得一招，或看反應才想第二招，口袋裏一定要有幾招作準備，以及看準出招時機，否則，往往因反應太慢而被人「撳住嚟打」。

二、要懂看準時機出招，就要熟悉傳媒製作新聞的時序。

三、毋須懼怕危機，那才是你展現實力的時候，如何幫公司拆彈就會顯示出你的價值，所以危機才是良機。

在場同學聽得留神，亦有校友專誠回校聽講座，問答環節有參與者發問：「唸了新聞系卻最終沒繼續做記者，那工作的意義何在？」Fiona答道：「公關工作也很有意義，例如：在疫下嚴冬，同事收集了集團旗下酒店和餐廳的戶外暖爐，分配到醫院和檢疫站戶外的地方，讓等候看病及檢測人士可取暖。若純粹只為公關出靚相，這個舉動已足夠交代，但同事自發地繼續去想出不同點子，希望再在社會最困難的時刻，幫助更多有需要的人，才延伸出之後的Share for good愛互送平台。」

非常同意，工作意義並非某一個工種才有，反而是要靠自己發掘和創造的，Fiona及其團隊很漂亮地示範了公關工作，也是非常有意義的。