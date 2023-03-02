基建先行 鞏固港物流中心地位

物流業是本港4大支柱產業，長年以來，都是香港經濟增長的動力，提供數以十萬計的就業機會。

上世紀80年代，香港乘國家改革開放的良機，積極發展轉口港的角色，促進了本港物流業發展。隨着製造業北移，位於市區的工廠大廈及新界的農地，都為物流業提供了不少發展空間；然而，政府只着眼於機場及貨櫃碼頭等大型基建設施，對於行業的其他建設，包括產業的後勤服務，則傾向由市場按其供求需要自行處理。

確保港口物流 後勤用地儲備

隨着行業規模擴大、城市發展及老化，原本適用於物流業的工業大廈已經不敷應用，而且未能符合先進物流業運作的要求；加上開發新發展區需要收回不少現有的港口後勤、倉儲、以至運輸車輛停泊用地，物流業要維持區內的競爭力，鞏固區域物流樞紐地位，將會愈來愈困難。

雖然特區政府會預留土地興建多層工業大廈，供受收地影響的棕地作業繼續營運，但不論是立法會或業界，已多番向當局清楚說明，多層工業大廈難以滿足棕地使用者，包括物流業在內的棕地作業需求，難以在多層工業大廈內營運；當用地短缺、供求進一步失衡，租金便會持續高企，部分營辦商最終只能結業，危及香港物流業的生存能力，遑論轉型升級。

科技改善效率 自動智能轉型

故此，香港有必要建立土地儲備，而且不能局限於住宅、創科及商業用地的儲備，更需要確保有足夠的港口及物流業後勤用地，供產業長遠發展，以解決物流業用地不足的問題。特區政府亦應該積極規劃物流業發展及基礎建設，甚至升級成立物流園，協助產業有序有效營運，避免重蹈以往任由市場自生自滅、嚴重影響鄉郊環境的發展方式。

環顧世界各地的物流重鎮，大都致力轉型為智慧物流，大量應用科技改善效率，但香港目前以現代化設施營運的物流設施只佔少數，即使物流商準備升級，亦往往受制於現行規例，例如土地及建築規條對舊工業樓宇的樓底高度限制，令自動化物流及智能化器材難以使用，限制了貨物的堆疊高度；貨倉容量太少，限制了發展規模，難免會窒礙投資意慾。雖然特區政府近年積極鼓勵業界轉向智慧物流，但如果政府本身不為物流業轉型拆牆鬆綁，即使業界如何努力，亦難以完全發揮智慧物流的效率。

一國兩制便利 協助灣區發展

物流業競爭相當激烈，區內的深圳、上海以及新加坡等，都非常積極地搶佔市場份額，香港要維持現有的樞紐地位殊不容易。既然擁有一國兩制的便利，就應該好好利用，香港必須把握及鞏固自身優勢，加快升級轉型，透過航運、物流等對外網絡平台，積極協助大灣區各城市發展，從而強化香港作為大灣區、以至區域物流樞紐的角色。

現屆政府設立了運輸及物流局，首次將物流業發展升格至政策層面，施政報告亦提出制定推動高增值現代物流發展的行動綱領，可見當局明白物流業對香港經濟的重要性。誠如前中聯辦主任駱惠寧所言，「不進則退，慢進也是退」，落實長遠物流業發展策略的逼切性，實在不容忽視。

▲ 隨着行業規模擴大、城市發展及老化，原本適用於物流業的工業大廈已不敷應用，且未能符合先進物流業運作的要求。（資料圖片）