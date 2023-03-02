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打造親民品牌 衣食住行有得揀

港聞版 2023/03/02

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口罩行業已基本完成歷史任務，李秉峰坦言公司正部署轉型，例如已開辦凍肉舖Good Meal、便利店Good Easy、未來更會開辦樓盤配對平台和旅行社等，並會以Good字開頭。多邊發展令公司資源分散，但

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