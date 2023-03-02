打造親民品牌 衣食住行有得揀 港聞版 2023/03/02 分享： 分享： 口罩行業已基本完成歷史任務，李秉峰坦言公司正部署轉型，例如已開辦凍肉舖Good Meal、便利店Good Easy、未來更會開辦樓盤配對平台和旅行社等，並會以Good字開頭。多邊發展令公司資源分散，但 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 今日 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 首間口罩實體店 盼保留先達舖 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 今日 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」 今日 少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」 你可能感興趣 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 今日 01:00 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 01:00 首間口罩實體店 盼保留先達舖 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 今日 01:00 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 疫情 產品 品牌 口罩 地產代理 便利店 放盤