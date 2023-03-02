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少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」

港聞版 2023/03/02

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解除口罩令首日，黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章，在校門以真面目示人迎接學生，形容「好多年無咁開心嘅感覺」，然而大部分學生仍未準備好「告別口罩」，有學生怕尷尬未有「除罩」，只有少數學生除下口罩興奮地「呼

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