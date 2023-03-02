少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」 港聞版 2023/03/02 分享： 分享： 解除口罩令首日，黃大仙浸信會天虹小學校長馮耀章，在校門以真面目示人迎接學生，形容「好多年無咁開心嘅感覺」，然而大部分學生仍未準備好「告別口罩」，有學生怕尷尬未有「除罩」，只有少數學生除下口罩興奮地「呼 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 今日 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 打造親民品牌 衣食住行有得揀 今日 打造親民品牌 衣食住行有得揀 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 首間口罩實體店 盼保留先達舖 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 今日 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 你可能感興趣 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 今日 01:00 口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 打造親民品牌 衣食住行有得揀 今日 01:00 打造親民品牌 衣食住行有得揀 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 01:00 首間口罩實體店 盼保留先達舖 口罩 小學 流感 浸信會天虹小學 天虹小學 疫情