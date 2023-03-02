口罩商擬戰地產旅業食品 先聘舊員工 「做到無人戴為止」 港九新界續留實體店 港聞版 2023/03/02 分享： 分享： 本港昨起取消口罩令，全港口罩舖生意隨即急跌，口罩生產商Good Mask行政總裁李秉峰坦言，口罩行業已完成歷史任務。李秉峰昨日視察分店銷情後指，不少市民仍有戴口罩，相信還有一定需求，「可能港九新界各留 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 相關文章 打造親民品牌 衣食住行有得揀 今日 打造親民品牌 衣食住行有得揀 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 首間口罩實體店 盼保留先達舖 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 今日 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」 今日 少數學生除罩 「呼吸新鮮空氣」 你可能感興趣 打造親民品牌 衣食住行有得揀 今日 01:00 打造親民品牌 衣食住行有得揀 首間口罩實體店 盼保留先達舖 今日 01:00 首間口罩實體店 盼保留先達舖 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 今日 01:00 撤口罩令首日 港鐵站9成人仍佩戴 口罩 新冠肺炎疫情 疫情 品牌