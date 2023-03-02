本港昨起取消口罩令，全港口罩舖生意隨即急跌，口罩生產商Good Mask行政總裁李秉峰坦言，口罩行業已完成歷史任務。李秉峰昨日視察分店銷情後指，不少市民仍有戴口罩，相信還有一定需求，「可能港九新界各留

...