Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 行政人員版 2023/03/02 分享： 分享： 科企微軟（Microsoft）近日除了計劃在Windows 11引入新AI Bing於工作列，還宣布將於Windows 11上允許Phone Link應用程式加入支援iPhone，允許iPhone用家 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT 今日 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT HONOR X兩新機 港最平僅售999元 2023/03/01 HONOR X兩新機 港最平僅售999元 未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除 2023/03/01 未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除 質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離 2023/02/28 質疑英新網安法 Signal保私隱或撤離 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 2023/02/27 fb改進懲罰制度 助用戶了解被禁原因 科技行業 軟件 iPhone Microsoft iOS Microsoft Windows