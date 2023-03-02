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馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT

行政人員版 2023/03/02

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由OpenAI開發的ChatGPT近日掀起人工智能生成內容（AIGC）熱潮，卻被曾經參與創立OpenAI的馬斯克（Elon Musk）先後批評OpenAI已變質、ChatGPT對答及言論道德標準令人擔

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欄名 : 科技新知

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