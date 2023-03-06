在過去十年間，隨著智能電話的普及化，一個電子螢幕，手指一揮，便滿足了生活、工作和娛樂的需要，為我們帶來無限的便利。當中，對企業營運有何啟示呢？

科技大行其道，改變了你我的生活消費模式與習慣，早已不在話下，更顛覆了以前的營商環境，帶領我們進入了一個全新的商業世代（Next-Gen Business）。

新世代的客戶，對於面對面交流，或更傾向於手機應用程式、社交媒體等網上互動的方式。今時今日，企業要了解客戶的所思所想，就必須運用不同環境、平台的消費及行為數據。數據，是新商業世代極具競爭力的企業武器。

我說的數據，不單是營運數據；而是在開發產品和服務時，企業需要擁有多元、跨行業的數據，才能夠越精準分析客戶的需要，提供更多、更廣的個人化服務，從而培養忠實顧客，開拓新商機。

你可以這樣想：世界上不缺優秀的產品，缺的是把優秀的產品賣出去的方法。所以，問題來了：數據如何精準有效？特別是顧客為何買、為何不買呢？跨行業數據，就是對這個難治之症開的一劑特效藥。

有沒有留意到，瀏覽保險網站的時候，為何不是只有索償的功能，也會有連結至演唱會、旅遊等售票平台呢？其實就是希望從中瞭解顧客的喜好、消費模式與習慣，從而準確預測他們的購買行為，那麼就可以在適當的時間，以適當的宣傳手法，吸引顧客進行下次消費。

▲ 滙豐銀行、FWD富衛保險、聯合醫務集團等已率先加入Data Community，並在科技園舉辦的「新世代營商之道」活動中分享了跨行業數據協作對開發業務的重要性。

早前，FWD富衛保險數字平台高級總監何卓堯先生出席科技園活動時就表示，數據永遠都不足夠。他們正積極研究運用跨行業數據，例如保險跟醫療行業，兩組數據結合起來，便能夠掌握客人的健康狀況，推出更個人化、最適合的醫療保障產品，甚至將來做到儘早發現各種疾病的傾向，搶先一步，推出嶄新的產品，擴大客戶群，增加市場滲透率。

另一邊廂，醫療機構亦很樂意參與。聯合醫務集團數據總監鄧皓宜先生分享過，其集團正積極與保險界進行跨行業合作，期望透過結合保險界數據，更精準發掘目標客戶群，並針對年齡、性別、收入水平等，推出更客製化的醫療服務產品。他提到，很多醫療機構在疫情後都是走線上線下形式，藉此擴大全人（holistic）服務，因此需要從不同渠道知道客戶的需求，才能提供更全面的健康支援服務。

跨行業數據，除了開拓商機外，其實對業界本身也是一種保障。滙豐銀行香港首席資訊總監黃詠恒女士認為，銀行審批貸款時，如應用更多跨行業的數據，便愈能掌握客戶的背景和企業的最新營運狀況，愈能進行更精準的風險評估，既保障銀行本身，同時有利銀行界發展。但她亦道出業界一般的憂慮，開放數據往往成為「敏感」的話題。她認為，在跨行業數據協作上，需要構建專業獨立的團體，擔當企業、業界之間的溝通橋樑。

▲ 香港科技園公司走訪多達80間企業，邀請了各行各業加盟Data Community，積極推動跨行業數據協作，發掘更多業務增長機遇。

醞釀超過一年，香港科技園剛推出了全港首個數據社群 - Data Community，重點彙聚各行各業，推動跨行業數據協作。目前，Data Community有來自不同行業的企業加入，橫跨銀行、保險、醫療保健等不同行業，共同實現跨行業數據價值，開發更多業務增長機遇。成員可享有專屬的培訓、工具和技術，更有數據提供者、數據需求者和技術提供方，支援其數據協作項目。

滿足顧客是一項永無止境的工作，聰明的企業能洞悉跨行業數據的潛力，擁有海量多元的數據來幫助他們發展出以顧客體驗為核心的創新，從而發掘新客戶、甚至開發新市場，成為這場競賽中的贏家。

然而，企業要應用數據發展業務，當中最矛盾卻又極為關鍵的問題是：企業準備好嗎？下回再說。

撰文：香港科技園公司STP Platform總監霍露明博士



(特約)