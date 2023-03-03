巴黎直擊 2023秋冬男裝 Homme Plisse Issey Miyake 皺褶王者 副刊版 2023/03/03 分享： 分享： 去年日本時裝大師Issey Miyake（三宅一生）因病逝世，他留下的除了過往的設計仍然叫人津津樂道外，亦將本是平凡不過的皺褶面料提升至high fashion境界，推廣至全世界，而近年男裝副綫系列 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 今日 Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注 Anteprima 30周年的序幕 2023/02/24 Anteprima 30周年的序幕 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 2023/02/24 巴黎直擊2023秋冬男裝 Louis Vuitton．KidSuper只此一季 不除不快的標籤 2023/02/17 不除不快的標籤 巴黎直擊2023秋冬男裝 Dior Men 新與舊的時空交錯 2023/02/17 巴黎直擊2023秋冬男裝 Dior Men 新與舊的時空交錯 時裝服飾種類 時裝服飾 手袋 鞋履 日本 巴黎 消費資訊