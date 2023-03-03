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Giorgio Armani X 10 CORSO COMO 丹寧別注

副刊版 2023/03/03

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不得不用「有心有力」來形容King of Fashion的Giorgio Armani，年屆89歲的他，據聞事無大小仍然親力親為，剛剛在米蘭完成GA時裝展的他，只見他一頭銀髮，精神奕奕！對於經營品牌，

...

欄名 : Fashion

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