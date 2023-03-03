澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗

去澳門玩除了吃葡國菜、地道麵食及小吃之外，酒店內各式餐廳亦同樣有吸引力。新開業的澳門倫敦人餐飲選擇極多，有內地人氣店太二酸菜魚、海底撈火鍋，亦有香港的添好運、翡翠拉麵小籠包等，以下這3間旗艦餐廳不可不

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