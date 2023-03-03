六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲

洲際酒店集團（IHG）旗下的品牌六善（Six Senses），最新一間於2023年開業的就是羅馬六善酒店，也是六善於意大利開設的首間酒店，將會秉承品牌可持續性的理念，成為科爾索大道中的綠洲，讓賓客遠離

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