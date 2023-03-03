六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 副刊版 2023/03/03 分享： 分享： 洲際酒店集團（IHG）旗下的品牌六善（Six Senses），最新一間於2023年開業的就是羅馬六善酒店，也是六善於意大利開設的首間酒店，將會秉承品牌可持續性的理念，成為科爾索大道中的綠洲，讓賓客遠離 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 今日 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 2023/02/17 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 2023/01/20 Belmond傳奇列車 跨越歐洲的鐵路宮廷之旅 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 2023/01/20 Banyan Tree年輕新品牌 蘇梅島通塞灣悅柳酒店開幕 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 2023/01/06 大洋郵輪利嘉特號完成升級改造 重返亞洲海上假期 酒店 意大利 養生 羅馬