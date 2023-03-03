探遊The Stellar Odyssey展覽首站Jaeger‑LeCoultre 接力推Rendez-Vous系列 副刊版 2023/03/03 分享： 分享： Jaeger‑LeCoultre（積家）在Watches And Wonders 2022推出Stellar Odyssey為年度主題，探索宇宙奧秘同時，從中舉辦一系列沉浸式展覽和活動。然而，在漫天星 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 從第五大道出發 HARRY WINSTON 2023/02/24 從第五大道出發 HARRY WINSTON 愛神之手 CHANEL 2023/02/10 愛神之手 CHANEL 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet 2023/02/03 兩大王牌全面升級 Audemars Piguet Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 2023/01/27 Excalibur系列 多元化聯乘世界Roger Dubuis 檢閱錶界 新年新兔路 2023/01/20 檢閱錶界 新年新兔路