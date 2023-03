貓王Elvis Presley的歌,我經常聽,當中有一首歌很觸動我,歌名叫《If I Can Dream》,是貓王歌曲中,比較少人翻唱的作品。普羅大眾認識貓王,多是他的搖滾樂曲,如:《Jailhouse Rock》、《Blue Suede Shoes》,又或他的冧人情歌,如:《Love Me Tender》、《Can't Help Falling in Love》等。

但如果我們明白當時貓王身處的時代,或許會更加欣賞他——那時的美國,仍然處於黑人受到非常明目張膽的歧視,貓王在黑人區成長,有很多黑人朋友,他成名後,曾有很多次公開承認,自己的音樂深受黑人騷靈音樂的影響。而他也有一些歌曲,例如《In The Ghetto》都是唱出當時黑人的慘況。我最喜歡的《If I Can Dream》,就是當時他回應馬丁路德金(Martin Luther King)的演講《I Have a Dream》而作的一首歌。貓王在他歌曲裏面,唱出一些有意思的信息,他用了自己的歌聲;但是否要去到貓王的地位和級數,才可以做點美事呢?

我仍然相信,在每一個崗位,只要我們願意和有心去做,我們每一個人都可以在自己的角色或身份裏,繼續做一些有意思、有意義和美好的事。歌手可用作品說話,導演可為不公義之事發聲,演員可替觀眾舒一口悶氣,他們都做得很好,但其實此時此地,更需要我們每一個人在自己的崗位上,守住專業、守住優雅、守住美好。我們都必定在不同的範疇裏,看過香港應有的水準,能令香港守得住一種水準,是每個人對這城市最大的愛和貢獻。