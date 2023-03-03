貓王Elvis Presley的歌，我經常聽，當中有一首歌很觸動我，歌名叫《If I Can Dream》，是貓王歌曲中，比較少人翻唱的作品。普羅大眾認識貓王，多是他的搖滾樂曲，如：《Jailhouse Rock》、《Blue Suede Shoes》，又或他的冧人情歌，如：《Love Me Tender》、《Can't Help Falling in Love》等。

但如果我們明白當時貓王身處的時代，或許會更加欣賞他——那時的美國，仍然處於黑人受到非常明目張膽的歧視，貓王在黑人區成長，有很多黑人朋友，他成名後，曾有很多次公開承認，自己的音樂深受黑人騷靈音樂的影響。而他也有一些歌曲，例如《In The Ghetto》都是唱出當時黑人的慘況。我最喜歡的《If I Can Dream》，就是當時他回應馬丁路德金(Martin Luther King）的演講《I Have a Dream》而作的一首歌。貓王在他歌曲裏面，唱出一些有意思的信息，他用了自己的歌聲；但是否要去到貓王的地位和級數，才可以做點美事呢？

我仍然相信，在每一個崗位，只要我們願意和有心去做，我們每一個人都可以在自己的角色或身份裏，繼續做一些有意思、有意義和美好的事。歌手可用作品說話，導演可為不公義之事發聲，演員可替觀眾舒一口悶氣，他們都做得很好，但其實此時此地，更需要我們每一個人在自己的崗位上，守住專業、守住優雅、守住美好。我們都必定在不同的範疇裏，看過香港應有的水準，能令香港守得住一種水準，是每個人對這城市最大的愛和貢獻。