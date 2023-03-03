大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天 副刊版 2023/03/03 分享： 分享： 大館全新免費展覽「數碼熒房」，把F倉展室轉化為一個沉浸式影像空間，透過數碼技術詮釋域多利監獄建築和歷史，揭示這些建築背後理念的同時，也讓觀眾更深入認識大館文化古迹背後的價值。 域多利監獄是香港第一座監獄 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 2023/02/27 太子酒店推出晚市饗宴 11歲或以下小童可享免費優惠 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 2023/02/25 Patisserie Jane全新手工撻及紐約曲奇 高質散水餅之選 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 2023/02/20 港麗酒店推全新印度風情自助午餐 炮製正宗咖喱美食 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 2023/02/15 韓國釜山舉行鎮海軍港節 3月必到賞櫻勝地 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 2023/02/13 8度海逸酒店海鮮自助晚餐 網上預訂可享最高8折 展覽 AR 古蹟 大館