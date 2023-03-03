大館全新展覽數碼熒房 沉浸式說歷史體驗監獄的一天

大館全新免費展覽「數碼熒房」，把F倉展室轉化為一個沉浸式影像空間，透過數碼技術詮釋域多利監獄建築和歷史，揭示這些建築背後理念的同時，也讓觀眾更深入認識大館文化古迹背後的價值。

域多利監獄是香港第一座監獄

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