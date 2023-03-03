俄烏戰爭一周年的新局面

中國政府在俄烏戰爭一周年之際，發布了一份包含12點對於此戰爭的中國立場書，當中最為人注意的，應是第一點的「尊重各國主權」、第二點的「摒棄冷戰思維」，及第8點的「減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得。」

尊重各國主權是中國持之有恒的原則，烏克蘭聽到特別順耳；但要注意，烏克蘭東部的幾個省份主要人口本是俄羅斯人，自2014年開始，據說被烏克蘭的新納粹分子殺了萬多人，俄羅斯也可視收回這些省份與領土完整並無衝突。

至於摒棄冷戰思維，則俄羅斯十分認同，因為這是指北約組織無視俄方的利益與警告不斷東擴，在烏克蘭境內早已設立了90個被疑作針對斯拉夫民族的生物武器實驗室，而且一旦烏克蘭加入北約，各種對準俄羅斯的導彈便會被部署在俄烏邊境，俄方哪敢不及早防範？

而不用核彈，未必是俄方同意的，但這一條卻是歐洲國家極度重視的，生死攸關也。

北約不斷東擴 背後推手是美國

這份立場書的內容，大致代表了美國及西方以外，亦即與代表了世界人口88%的國家之態度頗為接近。美國反應冷淡、甚至不認同，是意料中事，北約不理會俄羅斯的抗議不斷東擴，背後推手便是美國，她的意圖便是要大幅削弱或甚至摧毁俄羅斯，怎會願意看到和平出現？俄羅斯乃世界最大國家，天然資源充沛，把她打倒才可掠奪其資源，這與制度和意識形態無關，90年代俄羅斯倒向西方，但美國對掠奪其資源及人才並無手軟，當時我見到一大批俄羅斯的頂級數學家，被美國的大學低薪羅致，甚感驚訝，有此段歷史，俄羅斯人對美國一定充滿戒心。

歐洲不少國家亦對俄烏戰爭有苦難言。歐洲在此戰中經濟利益受傷極重，連北溪天然氣管道也被美國秘密炸斷（經近日曝光的消息後，若仍不知是美國特工所為便是白癡了），情何以堪？難怪歐洲人民厭戰情緒高漲。

歐盟國家陷此困局其來有自，歐盟中的大國並非不想擺脫美國的干擾，所以要建立歐盟此一經濟共同體，但統一其經濟板塊的手段，主要是靠使用同一貨幣，各國放棄了貨幣自主權，財政政策卻是各自為政，有些國家可當大花筒需要借債，有些則節衣縮食，但大家都要共用同一歐元利率，這並非持久可團結的制度，只能貌合神離，被美國所利用，軍事上亦受制於北約；不過北溪被炸，歐洲又失去俄羅斯的能源供應，德國等國家的政府政治上是否挺得住，頗成疑問。

這場戰爭打下去怎麼辦？與西方媒體宣傳的不同，俄羅斯及普京已日漸佔到上風：俄羅斯天然資源豐富，世界上大多數國家根本不願捲入此事，她們繼續與俄羅斯貿易，俄羅斯經濟雖不及戰前，但基本上運作暢順，經濟崩潰不會發生；在外交上，俄羅斯與中國關係更深，能源賣給中國，換回大量工業產品，美國不斷訛稱中國向俄售武，目的便是合理化自己向烏克蘭售武，又或知道若將來中國真的援俄，美國及西方這場戰爭便很難打，所以先出口術，防範中國這樣做。

對美國形勢不利的是，在俄羅斯境內發動政變推翻普京並不可行，這場戰爭在俄有極大的支持度，普京的支持率亦頗高，一些小政黨的反普京行動根本沒有任何作用。

和談割地最好結果 烏保中立國

扳不倒普京，俄羅斯經濟又站穩，可打持久戰，而且有意志打持久戰，麻煩便回到烏克蘭與美西方一邊。烏克蘭移民外逃的已佔了其四分之一人口，而且很少會回國了；國家被打碎，將來可能被肢解，就算不滅國，整體國力也會被摧殘殆盡，若戰事能早點結束，和談割地早日完結，從此烏克蘭保持中立國的身份，已是最好的結果了，這是烏方受惑於美西方要加入北約的必然結果。能否靠打敗俄羅斯去避免這種悲慘命運？機會太微，力量不足，而更重要的是，俄羅斯若戰事失敗，她使用核武的機會便大增，烏克蘭及整個世界都承受不起這後果。

美國用的策略，是挑動歐洲國家捲入此戰，自己只提供武器及情報，死傷的是烏克蘭人；但這策略不能持久，歐洲國家利益受損太大，就算名義上仍支持烏克蘭，站在美國一方，但支持可變為消極，到時美國若仍要搞下去，便要評估自己的經濟是否經受得起，美國的選民對此戰並不熱衷。

中美之爭 歐洲國家「傻的」才介入

中國近乎置身事外的策略有其玄機。俄羅斯倒向中國，對中國有利，歐洲眼見聽從美國的後果便是經濟大損，對中國的態度會如何？倘若中國推動統一台灣的進程，美國的盟友會否還對美國言聽計從？有俄烏戰爭的教訓，歐洲國家是傻的才會捲入中美之爭。

▲ 作者認為若俄烏戰事能早點結束，和談割地早日完結，從此烏克蘭保持中立國的身份，已是最好的結果。（法新社圖片）