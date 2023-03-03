推動綠色運輸 需長遠策略跨局協作

立法會近日討論並通過了一項議員議案，促請特區政府訂下更積極的減碳策略，減少運輸的碳排放，並加大力度促進綠色運輸發展。

根據2019年的數據，香港最大的碳排放源是來自發電，約佔66%，其次為運輸，約佔18%，因此當局在2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》，提出以「淨零發電」、「節能綠建」和「綠色運輸」為3大關鍵策略，致力使香港在2050年前實現碳中和的目標願景，也是順理成章。

創新驅動 提升綠色運輸監管

事實上，社會各界都逐漸認識到綠色運輸的重要性。當局在2021年公布《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》文件，提出以鐵路運輸為骨幹的公共運輸系統，並預留空間以應對環保交通工具設施需求的增加，和倡導環保及智慧出行；同年發表的《香港電動車普及化路綫圖》，亦提出不少政策措施，目標是在2050年前達致車輛零排放；2022年12月公布的《香港創新科技發展藍圖》也強調，當局將積極探討新能源在交通運輸和發電上的應用，並繼續支持本地大學和汽車科技研發中心等在新能源汽車及相關產品的研發。

至於行政長官李家超任內首份施政報告，對於推動綠色運輸亦有所着墨，強調要在2025年或之前完成兩項任務，包括公布推動電動公共交通工具及商用車的路綫圖，以及制定陸上運輸使用氫能的長遠策略；但顯而易見，香港至今仍然缺乏一套長遠、全面、融合綠色運輸理念的交通基建發展策略。

當局曾進行過3次《整體運輸研究》，而第三次即所謂「最近」的一次，是在1997年。立法會在2015年1月曾通過一項議員議案，本人也參與修訂，促請特區政府盡快展開第四次整體運輸研究。筆者樂見當局在2021年表示，運輸署正在制定《交通運輸策略性研究》的範圍及具體安排，並會參考和引進合適的創新交通模式及技術，推動綠色運輸。筆者認為，當局應加速推動相關工作，並且與時俱進，以推動交通運輸節能減碳為重點，構建綠色運輸基建體系，並堅持創新驅動，積極支持綠色運輸的科技研發和應用，以及提升綠色運輸的監管能力等。

配合灣區產能 拓新能源車產業

同時，為了推動綠色運輸，當局除了投放足夠資源，也要加強運輸及物流局、創新科技及工業局、和環境及生態局等政府部門的協作，亦須兼顧研發、生產和應用的各個環節。當局在2011年設立3億元「綠色運輸試驗基金」，資助運輸業試驗綠色創新運輸技術，並於2020年額外投放8億元資金，改名為「新能源運輸基金」，在原有的「試驗申請」外，新增「應用申請」部分，進一步鼓勵試驗及更廣泛使用綠色創新運輸技術，這是值得參考的好例子。

此外，當局應推動綠色運輸的區域合作，包括善用本地大學和汽車科技研發中心等在新能源汽車及相關產品的研發優勢，配合大灣區內地城市的相關產能實力，攜手提供完整的新能源汽車產業鏈，共同致力實現碳中和的目標。

▲ 本港目前社會各界都逐漸認識到綠色運輸的重要性，但至今仍缺乏一套長遠、全面、融合綠色運輸理念的交通基建發展策略。（資料圖片）