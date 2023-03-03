AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則 行政人員版 2023/03/03 分享： 分享： ChatGPT的出現，難免令人聯想到人工智能（AI）對企業工種結構的影響。尤其是過去幾年疫情爆發，在家工作逐漸取代了返辦公室，相關的薪酬模式及員工保險也隨之改變。當公司以項目計算員工薪酬，員工對公司忠 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 2023/02/24 政府推動Web3發展 冀貼近社會民生 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 2023/02/17 未來生存必備技能 須學懂與AI對話 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 2023/02/10 年輕人向前大步走 藉創科創業創未來 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 2023/02/03 兔年宜重新規劃 應對疫後改變 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 2023/01/27 借鑑獅城票務公司演唱會前人人平等 人工智能 疫情 大數據 香港大學 遙距工作 SLASH 創新科技及應用