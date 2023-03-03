AI盛行新趨勢 教導學生遊戲規則

ChatGPT的出現，難免令人聯想到人工智能（AI）對企業工種結構的影響。尤其是過去幾年疫情爆發，在家工作逐漸取代了返辦公室，相關的薪酬模式及員工保險也隨之改變。當公司以項目計算員工薪酬，員工對公司忠

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