Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品

近日的世界移動通訊大會MWC 2023展示的科技新品，再掀起AR眼鏡話題。繼小米日前對外發布新AR眼鏡之後，Meta也向內部公開未來4年的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）產品路綫圖。

據The

...