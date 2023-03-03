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Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品

行政人員版 2023/03/03

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近日的世界移動通訊大會MWC 2023展示的科技新品，再掀起AR眼鏡話題。繼小米日前對外發布新AR眼鏡之後，Meta也向內部公開未來4年的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）產品路綫圖。

據The

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欄名 : 科技新知

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