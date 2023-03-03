Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品 行政人員版 2023/03/03 分享： 分享： 近日的世界移動通訊大會MWC 2023展示的科技新品，再掀起AR眼鏡話題。繼小米日前對外發布新AR眼鏡之後，Meta也向內部公開未來4年的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）產品路綫圖。 據The ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 今日 MWC最佳智能手機 新貴Nothing Phone（１）入圍 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT 2023/03/02 馬斯克擬聘AI專家 組團隊對戰ChatGPT Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 2023/03/02 Windows 11支援iMessage iPhone用家可用PC通話 HONOR X兩新機 港最平僅售999元 2023/03/01 HONOR X兩新機 港最平僅售999元 未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除 2023/03/01 未成年時拍裸照 Meta設平台助刪除 科技行業 產品 AR VR Meta MWC 智能眼鏡 商業