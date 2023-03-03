財政司司長在財政預算案中指出，政府財政儲備功能有3.第一、積穀防饑，應對逆境；第二、維持社會及金融穩定；第三、將儲備投資，產生投資收益。

財政儲備也是企業經營的一個重要議題，跟政府相似，公司的財政儲備也是為了積穀防饑和新增投資。面對經濟或業務收縮，企業在有需要時可從儲備中提取資金，克服逆境，繼續經營下去；也可以將儲備作新投資，產生投資收益，以提高盈利或分散風險。基於這兩項功能，要保留多少儲備，就要考慮業務的穩定性和收入來源是否分散。如果收入波動大，或依賴單一客戶，就要保留較多儲備。如果公司負責人獨具慧眼，而市場上又有很多投資機會的話，也應保留多點現金儲備。

以我們集團來說，我認為應保留6至9個月營運資金的儲備，因我們成立一家公司時，通常以9個月至1年營運資金作起動資金，公司上了軌道後，應不用那麼多。如公司只有少過3個月營運資金的話，便可能太少，有倒閉風險，應考慮重新投入資金，或者趁仍有資金在手早點結業，有足夠資金遣散員工和滿足其他財務需要。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》