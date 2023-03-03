  • 17°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 05:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

企業應保留多少儲備

行政人員版 04:00 2023/03/03

分享：

分享：

財政司司長在財政預算案中指出，政府財政儲備功能有3.第一、積穀防饑，應對逆境；第二、維持社會及金融穩定；第三、將儲備投資，產生投資收益。

財政儲備也是企業經營的一個重要議題，跟政府相似，公司的財政儲備也是為了積穀防饑和新增投資。面對經濟或業務收縮，企業在有需要時可從儲備中提取資金，克服逆境，繼續經營下去；也可以將儲備作新投資，產生投資收益，以提高盈利或分散風險。基於這兩項功能，要保留多少儲備，就要考慮業務的穩定性和收入來源是否分散。如果收入波動大，或依賴單一客戶，就要保留較多儲備。如果公司負責人獨具慧眼，而市場上又有很多投資機會的話，也應保留多點現金儲備。

以我們集團來說，我認為應保留6至9個月營運資金的儲備，因我們成立一家公司時，通常以9個月至1年營運資金作起動資金，公司上了軌道後，應不用那麼多。如公司只有少過3個月營運資金的話，便可能太少，有倒閉風險，應考慮重新投入資金，或者趁仍有資金在手早點結業，有足夠資金遣散員工和滿足其他財務需要。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 保守者更易創業成功
2023/02/24
保守者更易創業成功
人間有晴 - 恐龍絕了種 蜥蜴卻留下
2023/02/17
恐龍絕了種 蜥蜴卻留下
人間有晴 - 置業好過創業
2023/02/10
置業好過創業
人間有晴 - 有理想還要有合理報酬
2023/02/03
有理想還要有合理報酬
人間有晴 - 開工利市 十年不變
2023/01/27
開工利市 十年不變

上一篇文章

置富 Malls × 吃貨恐龍　復活節奇幻美食の旅

下一篇文章

Meta未來4年目標 擬發布4款AR/VR產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？