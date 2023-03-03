置富 Malls × 吃貨恐龍　復活節奇幻美食の旅

下個月就係復活節，黛安收到風，置富Malls由3月25日起至6月18日，將聯乘台灣人氣插畫社交平台及盲盒玩具品牌「狗狗的小跳步，繪蹦砰！」，邀請佢哋嘅「吃貨恐龍」日本童話系列，親臨置富Malls旗下3大商場同大家見面。其中馬鞍山廣場就有「桃太郎」航海美食探險記，吃貨恐龍版嘅「桃太郎」會乘坐5米高嘅冒險船「吃貨第一號」到達美食島，與龍龍武士、三小福等分享豐富美食。

而+WOO嘉湖就有「浦島太郎」深海龍宮吃貨派對，「浦島太郎」將乘坐「元氣龜龜」嚟深海探險，大家可以坐海龍王椅過過癮；「乙姬公主」更會盡地主之誼，以龍宮美食達人身份引領嘗鮮。至於置富都會則有「金太郎」勇闖森林美食團，「金太郎」會企喺森林入口等待食物速遞，「石小童」亦會點算滿滿嘅復活蛋，準備過開心復活節。

置富Malls更為大家準備咗多款可愛禮品，以吃貨恐龍唔同角色造型設計成實用旅行小物，如便攜袋連行李帶、行李喼保護套連行李牌等，Fortune+會員只要喺指定商場消費滿指定金額，即可換領。

本文轉載自《晴報》

▲ 置富都會

▲ 馬鞍山廣場

▲ 行李喼保護套