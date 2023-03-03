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YOHO MALL‧MOKO「Happy Shopping」 綫上搶2000份美粧禮品優惠券

行政人員版 04:00 2023/03/03

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新鴻基地產旗下嘅元朗YOHO MALL及旺角MOKO新世紀廣場，為慶祝「無罩生活」及配合政府推出「你好，香港」宣傳活動，明日（4日）起將聯手推出「Happy Shopping」巡禮。其中MOKO會喺今個周六、日（4至5日）及11至12日，一連兩個周末送出800杯台式飲品，顧客凡於活動期內換領MOKO Highlight獎賞，即可額外獲贈「段純貞x日出茶太免費飲品電子換領券」乙張；今個周六、日參與YOHO MALL場內消費換領活動，亦會加碼賞$25零售美食電子贈券，憑券可於參與商戶享用$25立減優惠。

黛安收到風，場內多個人氣美粧品牌亦會打造彩粧嘉年華，帶嚟低至5折嘅獨家美容優惠，The Point會員明日起可憑指定積分喺綫上開搶MOKO場內多個人氣美容品牌，及DFS旗下香港T廣場美粧世界預備嘅2,000份美粧禮品及優惠券，換領各種美粧護膚產品，輕鬆打造最佳狀態，重現醒神容貌！

顧客如果喺場內指定美容商戶即日以電子貨幣單一消費滿$100並成功登記積分，更可額外獲得2,000積分㖭！姊妹們記得把握機會喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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