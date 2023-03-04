峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗 副刊版 2023/03/04 分享： 分享： 今年峇里靜居日（Nyepi）定於3月22日至23日，這個峇里傳統的節日，讓當地居民及旅客均能沉默靜思，脫離世俗地進行冥想，讓身心靈回歸平靜。峇里全別墅式豪華度假村Jumeirah Bali，更推出特別 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 2023/03/01 大阪環球影城 全新主題設施登場 哆啦A夢XR過山車+柯南推理劇本殺 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 2023/02/28 國泰航空夥拍都爹利會館 推港式滋味飛機餐 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 2023/02/23 名勝世界郵輪新航班 4月香港出發至高雄$1,299起 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 2023/02/22 東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 2023/02/20 Klook推出開關超限量半價優惠券 高鐵車票買一送一+優惠碼折扣達$60 酒店 峇里 Resort Villa 旅遊資訊