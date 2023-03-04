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峇里Jumeirah Bali靜居日套票 獨一無二的恬靜體驗

副刊版 2023/03/04

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今年峇里靜居日（Nyepi）定於3月22日至23日，這個峇里傳統的節日，讓當地居民及旅客均能沉默靜思，脫離世俗地進行冥想，讓身心靈回歸平靜。峇里全別墅式豪華度假村Jumeirah Bali，更推出特別

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欄名 : 旅事通

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