減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 《財政預算案》雖然未有減辣，但出乎市場預料，擴闊印花稅稅階，令樓價$1,008萬物業均可減稅，過去約一周以來，隨即谷起新盤及二手市況，始終現時樓市買家，仍以自用客為主，在購買中下價住宅時，可獲減免數萬 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 你可能感興趣 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 01:00 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 01:00 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 01:00 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 最新專欄文章 更多 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 財政預算案 印花稅 銀行 一手市場 二手市場