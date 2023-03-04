減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂

《財政預算案》雖然未有減辣，但出乎市場預料，擴闊印花稅稅階，令樓價$1,008萬物業均可減稅，過去約一周以來，隨即谷起新盤及二手市況，始終現時樓市買家，仍以自用客為主，在購買中下價住宅時，可獲減免數萬

...