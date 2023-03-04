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鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成

置業家居 2023/03/04

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【港島區】《財政預算案》公布後，港島區整體交投及造價均有所帶動。其中，鰂魚涌一帶屋苑查詢及睇樓量均按周上升兩成，交投量亦有所帶動，上月22至28日期間共錄21宗成交，佔上月全月78宗近27%；當中多達

...

欄名 : 封面故事

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