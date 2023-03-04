鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 【港島區】《財政預算案》公布後，港島區整體交投及造價均有所帶動。其中，鰂魚涌一帶屋苑查詢及睇樓量均按周上升兩成，交投量亦有所帶動，上月22至28日期間共錄21宗成交，佔上月全月78宗近27%；當中多達 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 你可能感興趣 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 01:00 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 01:00 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 01:00 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 最新專欄文章 更多 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 財政預算案 上車盤 放盤 一手市場 二手市場 鰂魚涌 南豐新邨 杏花邨