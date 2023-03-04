美孚新邨交投旺 按月增逾八成 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 【九龍區】預算案擴闊首置印花稅稅階，對中小型單位最為受惠，當中屬藍籌屋苑的荔枝角美孚新邨交投亦有增加，上月22至28日期間累錄12宗成交，佔2月全月總成交量58宗逾兩成，與1月32宗相比亦多出超過八成 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 你可能感興趣 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 01:00 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 01:00 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 01:00 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 最新專欄文章 更多 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 財政預算案 印花稅 放盤 美孚新邨 一手市場 二手市場 德福花園