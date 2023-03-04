美孚新邨交投旺 按月增逾八成

【九龍區】預算案擴闊首置印花稅稅階，對中小型單位最為受惠，當中屬藍籌屋苑的荔枝角美孚新邨交投亦有增加，上月22至28日期間累錄12宗成交，佔2月全月總成交量58宗逾兩成，與1月32宗相比亦多出超過八成

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