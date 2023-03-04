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東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高

置業家居 2023/03/04

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【新界區】受惠於放寬印花稅措施，新界區內多個屋苑$1,000萬內交投均有所增加，其中，東涌全區上月共錄78宗成交（不計及居屋），創逾1年半新高；當中《財政預算案》公布當天（22日）起計累錄15宗，佔比

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欄名 : 封面故事

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