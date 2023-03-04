東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 【新界區】受惠於放寬印花稅措施，新界區內多個屋苑$1,000萬內交投均有所增加，其中，東涌全區上月共錄78宗成交（不計及居屋），創逾1年半新高；當中《財政預算案》公布當天（22日）起計累錄15宗，佔比 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 你可能感興趣 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 01:00 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 01:00 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 01:00 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 最新專欄文章 更多 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 財政預算案 印花稅 放盤 東涌 一手市場 二手市場 藍天海岸 維景灣畔 屯門區