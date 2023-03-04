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發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市

置業家居 2023/03/04

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【新盤部署】政府擴闊首置印花稅稅階後，除二手成交量明顯彈升，連帶一手成交量也轉旺，尤其是主打中細戶的項目，而2月新盤交投共錄約900宗，按月大增八成，而一眾新盤亦乘勝追擊，將於3月內連環開售，而今日（

...

欄名 : 封面故事

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