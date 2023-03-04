發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 【新盤部署】政府擴闊首置印花稅稅階後，除二手成交量明顯彈升，連帶一手成交量也轉旺，尤其是主打中細戶的項目，而2月新盤交投共錄約900宗，按月大增八成，而一眾新盤亦乘勝追擊，將於3月內連環開售，而今日（ ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 你可能感興趣 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 01:00 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 01:00 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 01:00 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 最新專欄文章 更多 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 今日 利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 一手市場 印花稅 銀行 二手市場 NOVO LAND 2B期