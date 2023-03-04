利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺

本港口罩令踏入3月份正式取消，加上政府新一份《財政預算案》中，擴闊首置印花稅稅階段，令市況持續復常，並谷起新盤及二手市況，不單止主打中小戶的物業表現亮麗，連帶整體大市亦重現價量齊升，有助進一步收復去年

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