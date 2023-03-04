利好消息刺激 樓市復常 新盤二手齊旺 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 本港口罩令踏入3月份正式取消，加上政府新一份《財政預算案》中，擴闊首置印花稅稅階段，令市況持續復常，並谷起新盤及二手市況，不單止主打中小戶的物業表現亮麗，連帶整體大市亦重現價量齊升，有助進一步收復去年 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 封面故事 相關文章 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 你可能感興趣 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 01:00 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 01:00 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 01:00 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 最新專欄文章 更多 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 今日 發展商趁勢連環出擊 今日推370伙應市 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 今日 東涌上月錄78宗成交 創逾1年半新高 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 今日 美孚新邨交投旺 按月增逾八成 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 今日 鰂魚涌屋苑查詢及睇樓量 按周升兩成 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 今日 減印花稅加快入市步伐 惟按息未見頂 樓市存隱憂 財政預算案 印花稅 放盤 一手市場 二手市場