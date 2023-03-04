新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 新盤接連出擊，星星地產發展的元朗雨後將於下周開價，星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，該盤首張價單推出不少於67伙，盡量平均推出各類單位，包括開放式、1房至3房戶，特色戶稍後再推出。 雨後設於觀塘的示 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 2023/02/11 東九龍KOKO ROSSO已上樓書 首推至少80伙 下周開示位及開價 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 2023/02/04 東九龍KOKO ROSSO涉392伙 大部分低於千萬 最快本月登場 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 2023/01/14 啟德 啟德海灣1提供1,017伙 首批農曆年後推售 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 2023/01/07 旺角利‧晴灣23下周日賣23伙 入場費$497.3萬起 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 2022/12/24 啟德MONACO及GRANDE MONACO陸續收樓 住客會所及現樓示位率先睇 印花稅 一手市場 飛揚 雨後