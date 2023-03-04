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新盤連環推 雨後 飛揚2期 下周齊開價

置業家居 2023/03/04

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新盤接連出擊，星星地產發展的元朗雨後將於下周開價，星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，該盤首張價單推出不少於67伙，盡量平均推出各類單位，包括開放式、1房至3房戶，特色戶稍後再推出。

雨後設於觀塘的示

...

欄名 : 新盤速遞

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