首辦「讀者免費睇風水」 黃震宇教擺烏龜旺財

地產站首度聯同著名風水命相顧問黃震宇師父，上門為讀者免費睇風水。今次獲邀參與拍攝的讀者陳先生，希望震宇師父指點迷津，期望兔年生意興隆，家人身體健康。讀者特別關心家中的文昌位及缺角位，同時對佛像及烏龜擺

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