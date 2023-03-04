CCL連升兩星期 報164.23點 創16周新高 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）持續上升，本周再升0.55%，報164.23點（根據2月20日至2月26日簽訂的正式買賣合約，2月6日至2月12日簽訂的臨時買賣合約計算），創16周新高，並連升兩周。 4區樓價 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 2023/02/25 CCL按周升2.09% 創逾6年最大升幅 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% 2023/02/18 連升兩周後回軟 CCL按周降0.46% CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 2023/02/11 CCL按周漲1.25% 創12周新高 報160.73點 CCL創9周新高 最新報158.75點 2023/02/04 CCL創9周新高 最新報158.75點 春節長假二手旺 創近12年同期新高 2023/01/28 春節長假二手旺 創近12年同期新高 財政預算案 印花稅