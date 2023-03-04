住宅樓市率先復常 工商舖仍落後

2023年是復常之年，自去年底開始各國開始恢復國際航班往來，接下來隨着本港防疫措施亦逐步取消，港人重啟外遊，海外旅客亦回歸香港，加上今年年初中港全面通關，本地消費市場亦已顯著回升。踏入3月1日，實施2年多的口罩令亦正式宣布取消，意味着3年的疫情正式告終，本港勢必全面復常。

不過復常是一個過程，各行各業的復常之路步伐亦不會一致，以股市為例，即使過去數月間恒指已顯著回升，但每日股市的成交數字大不如前，最新恒指於2萬點水平徘徊，相對於3年前即2020年的第一季，當時恒指達2.6萬至2.7萬點的水平，或2018年的3萬點高位，仍有相當大的差距。

3月新盤勢必熱鬧

不過樓市的復常情況確實走贏股市，首先是二手市場的情況，根據土地註冊處的紀錄，總體2月的整體二手交投已重上4,130宗水平，按月急增27%，比對於一年前2,500多宗顯著回升，亦幾乎已重返2019年上半年的水平，（因為2019年下半年社會事件當時二手成交量平均不足3,000宗），再者由於上月成交數字尚未反映最新財政預算案的釐印費調整，相信3月份的二手成交量或有機會重上4,500宗，甚或逼近5,000宗的水平。

至於一手新盤的情況，比對於以往平均每月可有多達4至5個新盤登場，因應屯門NOVO LAND 2B期未趕及於2月份推出，因此整體而言，連同轉租為售的跑馬地THE ASTER及會德豐東九龍KOKO ROSSO，整體2月份只有2個新盤登場，因此2月份整體新盤銷售仍未重上1,000伙的水平，不過相信3月份的新盤市場勢必回歸熱鬧。

去年工商舖成交不足4,500宗

無可否認，雖然最新財政預算案將中、低價物業的釐印費有所調低，特別是$300萬以下的釐印費大幅減至$100，當然市場上$300萬以下的放盤確實相當有限，但普遍的減幅亦達0.75%，以往$442萬至$600萬物業釐印費是3%，現時減至2.25%；約$670萬至$900萬的物業，亦由原先3.75%減至3%，雖然減幅有限，但亦有一定吸引力，相信中、低價物業交投勢必增加，發展商自然亦會趁機加快推盤。

不過實際上現時住宅樓市交投雖已逐步回復至疫情前的水平，樓價亦有回升，但仔細來看，現時工商舖市場仍然遠遠落後於疫情前的水平，在2018年全年工商舖成交達9,300多宗，去年已跌至只有不足4,500宗，工商舖市場未復常，反映企業對經濟前景仍然審慎，不過整體而言樓市勢必全面復常。

▲ 本周香港正式取消口罩令，經濟及住宅樓市亦逐漸復常，惟筆者指出工商舖市場仍落後於疫情前的水平。