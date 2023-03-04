倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 英國倫敦泰晤士河畔（River Thames）一帶享名校網，而且位置便利，向來吸引實力買家進駐。本周末正有坐落該處的現樓項目Teddington Riverside在港展銷，設223伙，分層戶及洋房俱 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 2023/02/25 新加坡The Atelier坐落第9區 名校林立 1房售$875萬起 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 2023/02/18 倫敦Goldstone Apartments近火車站交通便 租金回報高達12% 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 2023/02/11 倫敦London Square Croydon 1房$346.4萬起 戶戶連「Winter Garden」引光入室 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 2023/02/04 倫敦London Square Watford區內名校林立 2房劃一連車位售 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 2023/01/28 墨爾本Aspire已屆現樓 配套完善 1房入場費$277萬起 英國 倫敦 海外物業 英鎊