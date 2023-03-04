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倫敦Teddington Riverside坐落泰晤士河畔 即買即住

置業家居 2023/03/04

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英國倫敦泰晤士河畔（River Thames）一帶享名校網，而且位置便利，向來吸引實力買家進駐。本周末正有坐落該處的現樓項目Teddington Riverside在港展銷，設223伙，分層戶及洋房俱

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欄名 : 海外置業

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