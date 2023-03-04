3D打印房屋 高效環保 潛力無限

以3D打印技術建造混凝土住宅，已先後在世界不同地區落成。當中，位於美國德克薩斯州的House Zero，更獲《時代雜誌》選為2022年最佳發明之一。劃時代的建築模式，發展潛力無限，屋內間隔與屋外規劃，

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