3D打印房屋 高效環保 潛力無限 置業家居 2023/03/04 分享： 分享： 以3D打印技術建造混凝土住宅，已先後在世界不同地區落成。當中，位於美國德克薩斯州的House Zero，更獲《時代雜誌》選為2022年最佳發明之一。劃時代的建築模式，發展潛力無限，屋內間隔與屋外規劃， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 家居頭條 相關文章 【參考二】社區建築Mighty Buildings 推廣零碳生活 今日 【參考二】社區建築Mighty Buildings 推廣零碳生活 【參考三】複式建築G+1 印度軍方入住 今日 【參考三】複式建築G+1 印度軍方入住 你可能感興趣 【參考二】社區建築Mighty Buildings 推廣零碳生活 今日 01:00 【參考二】社區建築Mighty Buildings 推廣零碳生活 【參考三】複式建築G+1 印度軍方入住 今日 01:00 【參考三】複式建築G+1 印度軍方入住 最新專欄文章 更多 流行飾牆物料推介 營造驚喜感！ 2023/02/25 流行飾牆物料推介 營造驚喜感！ 最新飾牆物料推介 2023/02/25 最新飾牆物料推介 東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級 2023/02/18 東芝家電新品巡禮 王牌蒸焗爐、洗衣機大升級 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 2023/02/18 Philips全新智選IH電飯煲 5種口感啖啖滿足 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 2023/02/18 3. RO座枱式飲水機 設3秒加熱技術 3D打印 美國 建築設計 家居 天氣 裝修設計