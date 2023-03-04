預算案有限支緩經濟 緩解財赤

香港在4年內經歷了3年的經濟衰退，長期財政赤字帶來的連鎖反應是痛苦的。最近公布的財政預算案沒有改變這一趨勢，財政帳戶（不包括債券發行）將在2023/2024財政年度保持赤字，佔GDP比例為-3.9%（詳見圖），盡管比2022/2023財政年度的-7.3%已經有所改善；財政儲備方面，政府去年同期的財政儲備相當於16個月的支出，現在減少至12個月。因此，政府在支出方面轉向保守，今年雖然仍會為經濟、市民和企業提供支援，但力度有所減少。

生活成本升 續派消費券合理

首先，政府延長逆周期措施的策略是正確的，特別是發放新一輪人均5,000元的消費券，相當於GDP的1%。雖然香港的失業率再次回落至接近3%的疫情前水平，但自2019年以來，勞動人口下降了4.5%，所以我們現在看到的3%，已經不同於過去的3%；而且，即使全球通脹降溫，但香港在公用事業、交通和住屋方面的生活成本，也依然在上升，背負按揭的人感覺會更加明顯，因此延長補貼和稅收優惠是合理的。

發債促基建科技 創新融資機會

從行業角度看，預算案強調促進金融、基礎設施和科技發展，政府大力支持綠色金融，放寬科技公司上市要求，以及散戶投資者的加密貨幣交易，並且在航空融資方面追趕新加坡。

在基礎設施和科技方面，政府的目標是擴大交通和數碼聯通範圍，然而財政赤字意味着政府將發行更多債券來籌措資金，或是尋找更多合作夥伴，這可能會為香港創造新的融資機會。

預算案的另一個重點是房屋問題。在樓價的下行壓力下，土地銷售和印花稅隨之下降，對財政收入也產生了負面影響，盡管政府試圖通過降低首次置業者的印花稅以促進房屋銷售，但收效甚微。與內地重新開關可能會提供一些幫助，但決定性因素仍在於美國聯儲局利率，假設宏觀審慎政策沒有變化，按揭貸款利率繼續攀升將導致樓價繼續下跌10%。

勞動人口減 留人才政策欠奉

令人失望的是，除了已經公布的簽證計劃（例如施政報告宣布的高端人才通行證計劃）外，目前政府仍缺乏阻止人才外流的政策，例如通過改善醫療、增強房屋可負擔性和青年發展計劃等方向，以提高生活品質，進而留住現有人才。到2040年，香港老齡人口比例將由2022年的20%上升至35%，屆時勞動人口將減少17 %，即減少85萬人。唯一新宣布的是資本投資者入境計劃（Capital Investment Entrant Scheme），投資可以包括房地產以外的資產，可以成為政府債券買家的一個來源。

總而言之，預算案對經濟提供了有限支援，但受到財政狀況的限制，缺乏結構性解決方案，政府只能先努力減少過去幾年由於疫情支出而膨脹的預算赤字，因此限制了解決長期問題、提出重大方案的餘地。

▲ 新一份財政預算案受到長期財政赤字的限制，對經濟提供了有限支援，缺乏結構性解決方案。（資料圖片）