建構安心健康社區 港復常關鍵

特區政府早前宣布，周三（3月1日）起撤銷為期900多天的口罩令，本港衞生防疫措施正式暫告一段落；同時在不同社區服務兩年多的檢測中心和疫苗接種中心，亦宣告功成身退，雖然市民仍可在不同診所接種新冠疫苗，亦可在醫護中心進行核酸檢測，但香港在復常路上已正式與世界各地全面接軌。

特區政府雖然撤銷強制口罩令，但仍然建議市民如有發燒或任何呼吸道病徵，以及到訪或工作於高風險場所如安老院舍、殘疾院舍及醫療設施等區域時，須佩戴口罩，至於高風險及免疫力低的人士，在公眾場合亦建議佩戴口罩保護自己，減低感染風險。

港人公民意識衞生 領先世界

雖然口罩令已撤銷，但很多公眾場合仍見到市民佩戴口罩，反映大部分市民並非因為被迫遵從政府的命令而佩戴口罩，而是以保護自己為依歸，港人在公民意識及公共衞生層面上，實在較世界上大部分先進國家更優勝。

筆者在開關後亦數度出埠，世界大多數地方已經取消所有社交距離措施，雖然在海外市面上仍有不少人士佩戴口罩，尤其是在人多擠迫的公共地方佩戴口罩，亦是有效減低患上呼吸道傳染病的最有效方法，但大部分公共地方尤其是食肆，並沒有如香港般擠迫，故取消禁令而由市民自行決定判斷風險選擇佩戴口罩，以及自我制定社交距離措施，實屬適合做法。

香港在這時期取消口罩令，實在是眾望所歸，由於本地居民接種疫苗比率已達至9成以上，而從不同數據分析，高達8成以上的港人曾經感染新冠病毒，在香港所產生的群體免疫，應對新變種病毒的風險並不高；加上自開關後，從境外往來的旅客已較以往頻繁，但並未對公共醫療體系染疫重症入院及死亡數字造成顯著上升，而自從當局開始取消公布每日確診數字，僅公布從政府屬下化驗室檢測出的陽性個案數字，市民對每日的新症個案已陸續放下警戒，在心理上為逐步復常做好準備。

事實上，率先停止公布每天新增個案，對公眾所產生的「安穩感」十分重要，很多長者經歷3年多疫情，在生活習慣上與以往已變得截然不同，人與人的社交距離變得疏遠，較少與外界接觸，大多亦對傳媒所報道的新增個案及死亡病例感到憂慮。

抗疫產業要轉型 應對新需求

抗疫數年下來，到現時步入復常，未必人人也能習慣重返正常生活。要令市民做到真正的復常，單靠科學數據證明香港走出疫情，並未能釋除公眾疑慮，特區政府逐步建構安心健康社區環境至為關鍵。雖然有不少輿論認為，政府大灑公帑締造旅遊及經濟復甦是浪費之舉，但事實上透過不同媒介及宣傳所締造的安穩安全氣氛，至少是當局親身為市民設想的一種做法，值得支持。

相信疫情走到這階段，縱使再有新變種病毒造成一定傷害，大勢所趨下特區政府亦應該不會再重新收緊社交距離措施。當然，要保障整體市民健康，作為一個有責任的政府，當局仍需適時監察新冠入院數字及死亡個案，而隨着新冠病毒有機會再變種，未來仍有機會需要再接種疫苗加強劑；至於一些在疫情中變得熱門的抗疫產業，如口罩廠及抗疫產品等，隨着疫情過去，亦有需要轉型，以面對市民對預防疾病的新需求。

探討改善機制 防悲劇重現

疫情帶動市民對健康及預防傳染病的重視，相信對全球健康產品及健康科技有正面影響。整體而言，香港在抗疫路上較西方國家做得出色，至少每項抗疫措施也根據科學數據加上考慮市民承受能力而制定，當中固然有美中不足及總結經驗的地方，但最終亦在風險管理以及死亡個案中取得了一定的平衡，而度過了這3年的疫情歲月，與其事後指指點點找錯處「祭旗」，倒不如實事求是，從根本探討改善機制，防止悲劇再發生。（文章只代表個人立場）

▲ 作者認為，口罩令撤銷下仍有市民在公眾場所戴口罩，反映大部分市民並非因為被迫遵從政府的命令，而是以保護自己為依歸。（資料圖片）