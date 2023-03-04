不合法變凶宅？ 在家離世誤解多

當我們的生命已到盡頭，是否必須在醫院離世？無可否認，當末期病人的病情起伏不定和缺乏家庭支援，在醫院離世是較合適的，但如果病人的徵狀是可以控制、居住環境許可、護理支援又充足，在熟悉的居家環境裏接受照顧，並與家人度過人生最後的日子，各方面都較醫院愜意。

能夠躺在自己的床上，在家人和摯愛陪伴下離世，相信病人會認同是一件很合意的事；而對於家人來說，毋須面對醫院環境和探訪限制，能夠為摯親提供長時間和親暱的接觸，彈性地安排其他親友探訪和道別，也減省來往醫院和住所的時間，善用寶貴的光陰與摯親相處直至其離世，對大家都是一個較佳的安排。

社會大眾普遍認為，在醫院離世是必然的，在家離世彷彿是一件天方夜譚的事，鮮有人談及；更甚者，不少人誤以為在家離世是不合法的，一旦有人在家中死亡，家人必須報警處理，而死者遺體亦需要進行解剖，居住的單位更會變成凶宅，可見市民大眾對在家離世仍然存在誤解。

闡釋法例 多方入手釋疑慮

在香港，在家離世是合法的，相關法例規定：1.病人在家離世前14天內曾經接受醫生的診治；2.病人在家離世後必須由醫生證實死於自然，並簽署死因醫學證明書；3.病人在家離世後24小時內，家屬帶同醫生簽署的文件到生死註冊處辦理手續，領取「死亡證」及「死亡登記證明書（容許遺體運送）」，隨後便可以聯絡殯儀公司，安排遺體運送和安放事宜；4.病人在家離世後48小時內，遺體被安排存放在合法停屍間。

屬於自然死亡的個案，經醫生證實死亡和死因並無可疑，遺體是不需要進行解剖；相反，屬於非自然死亡、死因不明、離世後沒有醫生替其簽發死因醫學證明書、進入醫院24小時內死亡的個案，必須經相關的醫生或警務人員向死因裁判官報告，並進行調查，找出死因。

另外，死於自然的人士即使在家離世，由於他們並非死於非命，不用擔心其居住的單位會變成凶宅，或物業價值受到影響。

如病人選擇在家離世，家人也表示支持，應該與醫護人員商量，決定醫療護理方案，安排家訪，繼而獲得護理及實務等多方面的上門支援。一些非政府機構和私人組織皆有提供相關支援及資訊，相關政府部門也為死者親屬提供多項服務，例如死亡登記、火葬及土葬的安排、撒放骨灰、喪親支援及追思服務等。

在家離世是合法，相關法例上的要求亦簡單，但公眾並不知道這是一個可行的選擇，所以每年個案不多。直至近年因疫情及防疫政策，公立醫院病房曾經一度謝絕探訪，即使有恩恤探訪安排和後期的放寬探訪安排，探訪者仍需要符合疫苗接種和檢測要求，以及面對人數和時間的探訪限制。有些末期病人恐怕自己最終躺在醫院病床上孤單離世，希望摯親陪伴自己走最後一程，考慮在家離世。

但是從客觀的角度，安排在家離世，對照顧者有一定程度的壓力。病人和家屬考慮在家離世，通常在迫切的情況下發生，因病人剩下的日子有限，加上大家對此認識不多，若然家人對這個安排不能達致共識，一定會感到十分徬徨，不知所措。而且，家人在家照顧摯親由患病晚期直至離世，並不是一件容易的事，他們需要安排24小時的貼身照顧，往住會缺乏信心和感到莫大的壓力；面對病人情況日漸轉差，會感到自責；面對病人瀕臨死亡的徵狀，更會不知所措，他們極需要充分準備和支援。

推公眾教育 培訓健康義工

支援在家離世，可以從公眾教育、臨終服務發展、人才培訓及政策等多方面入手。可以考慮把這課題納入學校課程或教學活動中，醫療機構和組織可以提供相關資訊，亦可提供討論平台，讓大眾市民對在家離世有更多認識。若然有更多機構能夠提供在家離世的上門家居護理支援，並增加人才培訓，這當然是理想的事。上屆政府（食物及衞生局）於2020年發出立法建議文件，並於其後擬定條例草案擬稿，建議修訂《死因裁判官條例》的條文，容許患有末期病患的安老院長者，如果在離世前14天內曾經接受醫生的診治，並於離世後由醫生證實是死於自然，便毋須向死因裁判官報告其死亡。若然修訂成功，居住在安老院人士便有更大空間考慮在安老院離世。

筆者早於2014年開始大規模培訓健康義工，為社區中有特別健康需要的人士提供健康支援和照顧；更於2022年開始在培訓課程加入照顧晚期人士的內容，加強健康義工在這方面的知識和技巧，為社區內選擇在家離世的人士提供適時的支援，陪着他們走過人生的最後一程。若然這類型的培訓能夠得到更多社會人士參與和支持，必定會令更多市民受惠。